Aprilia SR GT 400 scatta il prebooking | motore da 36 Cv e prezzo da 6.750 euro

Aprilia ha avviato il preordine online per il nuovo SR GT 400, uno scooter crossover di media cilindrata. Il modello è dotato di un motore da 36 cavalli e il prezzo di lancio è di 6.750 euro. La casa di Noale presenta così un veicolo che unisce le caratteristiche di uno scooter e di una moto.

Sul sito dell’azienda fino al 31 marzo la prenotazione dei primi esemplari. Lo scooter viene proposto in tre colorazioni e nella variante Rally Replica Aprilia apre il prebooking online di SR GT 400, il nuovo crossover di media cilindrata con cui la Casa di Noale punta a portare nel mondo scooter il proprio DNA motociclistico. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: alzare l’asticella della categoria in termini di stile, tecnologia ed esperienza di guida, con una proposta pensata per chi cerca non solo praticità urbana ma anche emozione, divertimento e piacere su due ruote. Le prenotazioni sono aperte su aprilia.com fino al 31 marzo. Con SR GT 400, Aprilia trasferisce nel segmento scooter la propria filosofia progettuale, fatta di innovazione e know-how maturato su strada e in off-road. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

