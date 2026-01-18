Cosa fa davvero bene alla pelle? Dormire mangiare sano fare sesso viaggiare…

Una pelle sana e luminosa deriva da abitudini quotidiane equilibrate. Dormire a sufficienza, seguire una dieta ricca di nutrienti, mantenere uno stile di vita attivo e prendersi cura di sé sono elementi fondamentali. Anche attività come il viaggio e il benessere personale contribuiscono a preservare la bellezza del viso. Scopri come piccoli gesti possano fare la differenza per la salute della pelle nel tempo.

Parliamo di cosa fa bene alla pelle. Quando sanno che sono una beauty editor, in genere le signore mi chiedono consigli sui cosmetici da utilizzare. Più sono avanti con l'età, più si appassionano all'argomento: sperano, con ogni evidenza, che io conosca la formula magica per fermare il tempo che passa. Quindi mi domandano come togliere le rughe (e me le mostrano: «Vedi queste attorno alla bocca? Vedi queste altre vicino agli occhi?» Io di solito mento e dico che non le vedo, sono impercettibili o sono rughette, segni d'espressione che rendono il viso interessante. Mi pare brutto mortificare chi ho di fronte.

