Cronodieta mediterranea cosa propone e come seguirla per rispettare l’orologio del metabolismo

La cronodieta mediterranea si basa sull’idea che il nostro metabolismo segue ritmi specifici durante la giornata. Secondo questa proposta, è importante mangiare in determinati momenti per rispettare l’orologio biologico del corpo. La dieta suggerisce di privilegiare determinati alimenti a seconda dell’ora, con l’obiettivo di adattare le abitudini alimentari ai ritmi naturali.

Il corpo ha i suoi ritmi. Ce lo insegna la cronobiologia. E se a tavola il modello vincente è rappresentato dall' alimentazione mediterranea, con conseguente attenzione al consumo regolare di vegetali e cibi integrali e con un limitato consumo di alimenti di origine animale (privilegiando pesce e altro), non ci sono dubbi che adattare queste regole generali ai tempi fisiologici dell'organismo è fondamentale. Questo propone la "cronodieta" mediterranea: le evidenze scientifiche più recenti dimostrano, infatti, che il metabolismo è profondamente regolato dagli ormoni e segue un'organizzazione circadiana. Per questo l'integrazione dei principi della crononutrizione nella piramide alimentare classica, consente di potenziare gli effetti protettivi di questo celebre regime alimentare.

Anche la dieta mediterranea evolve, più efficace se segue l'orologio biologico: i consigli(Adnkronos) – La dieta mediterranea, modello di longevità, si aggiorna e diventa 'a 3 dimensioni', aggiungendo per la prima volta alla quantità e...

