Alex Saab arrestato in collaborazione tra Usa e Venezuela per reati finanziari

L’arresto di Alex Saab arriva dopo mesi di indagini congiunte tra Stati Uniti e Venezuela. Le autorità hanno messo le mani su un uomo che, secondo le accuse, avrebbe usato i suoi contatti per finanziare l’opposizione venezuelana con denaro proveniente da reati finanziari. Saab è stato catturato in un’operazione che ha coinvolto diverse forze di polizia dei due Paesi, e ora si trova sotto custodia. La notizia fa discutere molto in Venezuela e negli Stati Uniti, dove si attendono sviluppi sul suo ruolo e sulle accuse che lo rigu

**Alex Saab, l'uomo che ha fatto il giro del mondo per finanziare l'opposizione venezuelana, è stato arrestato in un'operazione internazionale coordinata tra Stati Uniti e Venezuela.** L'uomo, accusato di aver sfruttato le sue attività finanziarie per sostenere movimenti politici critici verso il governo bolivariano, è stato catturato in un momento delicato della crisi venezuelana, quando la sua rete di conti offshore era ormai sotto controllo. La notizia, emerse nel pomeriggio di un martedì, ha colpito i paesi dell'America Latina, dove l'uomo aveva fondato un'azienda di consulenza finanziaria e aveva ottenuto riconoscimento internazionale per il suo lavoro con i gruppi politici critici al governo Maduro.

