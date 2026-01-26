Ricercato da oltre 10 anni per una condanna a Roma | 58enne arrestato a Langhirano

I Carabinieri di Langhirano hanno arrestato un uomo di 58 anni, ricercato da oltre 10 anni a Roma per una condanna definitiva. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, in esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’uomo, di origine straniera, è stato trasferito presso le strutture competenti per le procedure di rito.

Condannato alla pena di 4 anni e 7 mesi, dal Tribunale di Roma, nel 2013, dopo una breve permanenza in regime di arresti domiciliari ha fatto perdere le sue tracce Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Langhirano, hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un 58enne straniero. L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, era stato condannato alla pena di anni 4 anni e 7 mesi. Arrestato nel 2012, dopo aver scontato una parte della sentenza in carcere, era stato collocato in regime di arresti domiciliari, da scontare in una provincia del nord Italia, da dove, nell’anno 2015 si è reso irreperibile.🔗 Leggi su Parmatoday.it

