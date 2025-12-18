Finalissima Spagna Argentina adesso è deciso | ufficiali data e sede del match che ospiterà la prima storica sfida tra Messi e Yamal!

È arrivata l’ora della grande sfida tra Spagna e Argentina, con data e sede ufficiali. La Finalissima, il confronto tra i campioni d’Europa e del Sud America, si prepara a scrivere una nuova pagina storica del calcio internazionale. Un appuntamento imperdibile che vedrà protagonisti Messi e Yamal in un duello epico, sotto i riflettori di un evento che promette emozioni indimenticabili.

Finalissima Spagna Argentina: UEFA e CONMEBOL hanno annunciato data e luogo del super match tra campioni d’Europa e del Sudamerica È ufficiale: Spagna e Argentina si affronteranno nella prossima Finalissima CONMEBOL-UEFA, il trofeo che mette di fronte i campioni in carica di Europei e Copa America. La sfida si disputerà il 27 marzo 2026 e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

