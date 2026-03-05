Arezzo su la testa Amaranto ko dopo undici giornate | ora serve la calma dei forti

Dopo undici giornate, l'Arezzo si trova in una posizione difficile e subisce una sconfitta. La squadra ha perso recentemente, segnando un cambiamento nello scenario del campionato. La situazione richiede ora calma e determinazione per affrontare le prossime sfide. Una vera e propria tempesta si è abbattuta sul campionato dell'Arezzo, creando una situazione complessa da gestire.

È CAMBIATO LO SCENARIO - Arriva la tempesta perfetta a scaricare tuoni e fulmini sul campionato dell'Arezzo. Dal pareggio con il sapore di vittoria con il Ravenna alla sconfitta interna di ieri sera contro la Ternana, dal bagno di folla di domenica al Comunale con più di settemila spettatori al divieto di trasferta per le prossime tre gare esterne: il passo è stato brevissimo e tutt'altro che indolore. La promozione in B non era cosa fatta prima e non è sfuggita di mano adesso: Bucchi ha ancora il pallino in mano e non è un dettaglio da poco. AVVERSARIO TOSTO - La fotografia della partita con la Ternana sta tutta nei voti.... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Strategia e solidità: Inter da paura. Chivu primo con la calma dei forti. Vola a +3, ora sfida Conte e i tabùLa sesta vittoria consecutiva firmata Dimarco e Thuram, non solo ha consentito a Cristian Chivu e alla sua truppa di mantenere la vetta, ma pure di...

Le cinque giornate del Cavallino. Arezzo-Ravenna, il testa a testaArchiviato il mercato di riparazione, per l’Arezzo è cominciato un mese decisivo, quello che porterà allo scontro diretto del primo marzo, al...

Approfondimenti e contenuti su Arezzo su la testa Amaranto ko dopo....

Temi più discussi: Bucchi dopo Arezzo-Ternana 1-2: Giornata storta, troppi errori. Testa già alla prossima; Arezzo-Ravenna 1-1: il big match lascia gli amaranto in testa a +7 (con una gara in meno); L'Arezzo cade in casa: al Comunale passa la Ternana 2-1. Dubickas firma il gol vittoria; Arezzo ko con la Ternana, l'Ascoli vince il derby e si avvicina. Colpo Perugia a Livorno.

Arezzo, Bucchi: Abbiamo sbagliato troppo, siamo stati poco reattiviDopo la sconfitta interna contro la Ternana, il tecnico dell’Arezzo Cristian Bucchi analizza con lucidità la prestazione dei suoi: Abbiamo sbagliato troppo. Non abbiamo dato ... tuttoc.com

Arezzo, notte da incubo. Il gol di Cianci non basta. L’Ascoli si avvicina a -4Al Comunale passa la Ternana, nonostante il pari momentaneo del bomber. Il Ravenna bloccato dalla Pianese, i marchigiani vincono il derby con la Samb. . lanazione.it

Arezzo: Concerto dei complessi del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Daniele Rustioni x.com

AREZZO: GRANDI MANIFESTI PER SENSIBILIZZARE SUGLI ANIMALI Da ieri, ad Arezzo, sono visibili dei grandi manifesti per sensibilizzare le persone sugli animali e sulla scelta di una dieta vegan. L'affissione è stata curata dal gruppo Arezzo Per Gli Anima - facebook.com facebook