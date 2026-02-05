Dopo aver chiuso il mercato di riparazione, l’Arezzo si prepara a un mese cruciale. La squadra si concentra in vista dello scontro diretto contro il Ravenna, in programma il primo marzo al Comunale. È il momento di fare sul serio, con i giocatori che lavorano sodo per arrivare al meglio a quella partita chiave.

Archiviato il mercato di riparazione, per l’ Arezzo è cominciato un mese decisivo, quello che porterà allo scontro diretto del primo marzo, al Comunale, contro il Ravenna. Una domenica da segnare con il circoletto rosso e che potrebbe emettere un verdetto significativo indirizzando in maniera significativa il finale di campionato. L’obiettivo degli amaranto è arrivarci con un margine di sicurezza come quello attuale per provare a dare il colpo finale ai romagnoli e, comunque, garantirsi in caso di risultato diverso dalla vittoria, un paracadute per restare in testa alla classifica e presentarsi all’ultimo miglio della stagione davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le cinque giornate del Cavallino. Arezzo-Ravenna, il testa a testa

Approfondimenti su Cavallino Giornate

Arezzo si conferma in testa alla classifica del girone A, ora con un vantaggio di +7 sul Ravenna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cavallino Giornate

Argomenti discussi: Una Giornata Particolare - Le Cinque Giornate Di Milano [d92972]; Le cinque giornate del Milan La missione scudetto passa dal derby; Messaggero. Gualtieri, Ozpetek, De Sica e Delogu: le cinque giornate dei super ospiti; Serie C girone A. La Triestina torna alla vittoria dopo cinque giornate.

24MA GIORNATA: UN PAREGGIO CHE NON FA MALE La quinta giornata del girone di ritorno cambia poco o nulla nelle prime 3 posizioni: trae un piccolo vantaggio, guadagnando 2 punti su AREZZO e Ravenna che la precedono, e 3 punti sul Pineto (primo facebook

Solo pari per Arezzo e Ravenna. Ne approfitta l'Ascoli: tris sul Livorno x.com