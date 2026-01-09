L’Inter di Cristian Chivu continua la sua serie positiva con una sesta vittoria consecutiva, grazie alle reti di Dimarco e Thuram. La squadra mantiene la vetta della classifica, allungando sul Milan e Napoli, grazie anche alle recenti battute d’arresto delle rivali. Una gestione equilibrata e solida permette all’Inter di affrontare le sfide future con maggiore sicurezza, puntando a consolidare la propria posizione in campionato.

La sesta vittoria consecutiva firmata Dimarco e Thuram, non solo ha consentito a Cristian Chivu e alla sua truppa di mantenere la vetta, ma pure di allungare il passo per la prima minifuga della stagione grazie alle frenate di Milan e Napoli. Tre i punti che separano i nerazzurri (devono recuperare la partita col Lecce) dal Milan, mentre quattro sono le lunghezze di vantaggio sugli azzurri. Tutto questo proprio nella settimana che conduce al big match contro i partenopei. Nulla era scontato al Tardini, lo stadio in cui l’allenatore rumeno è decollato il 18 febbraio 2025: freddo, nebbia, modico turnover, trappole assortite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Strategia e solidità: Inter da paura. Chivu primo con la calma dei forti. Vola a +3, ora sfida Conte e i tabù

Leggi anche: Inter vs Bologna: La Sfida della Vendetta – Chivu Cambia Strategia per Rompere il Tabù

Leggi anche: Roma Inter 0-1: decide la sfida il gol di Bonny! La squadra di Chivu vola al primo posto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strategia e solidità: Inter da paura. Chivu primo con la calma dei forti. Vola a +3, ora sfida Conte e i tabù - Nulla era scontato al Tardini, lo stadio in cui l’allenatore rumeno è decollato il 18 febbraio 2025: freddo, nebbia, modico turnover, trappole assortite. sport.quotidiano.net