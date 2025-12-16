Arezzo-Pineto 3-3 | serata di emozioni Ma gli amaranto perdono un’occasione

Una partita ricca di emozioni tra Arezzo e Pineto si conclude con un pareggio 3-3 al Comunale, dopo un primo tempo ricco di reti e spettacolo. La sfida, giocata il 15 dicembre 2025, ha regalato momenti intensi e sin dall'inizio ha mostrato un grande equilibrio tra le due squadre.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Termina con un pari pirotecnico la sfida del Comunale, con sei gol tutti nel primo tempo. Gli amaranto falliscono così l'occasione di agganciare il Ravenna, che a Pesaro esce sconfitto 1-0. La partita era iniziata in un clima insolito per la protesta della Minghelli, nei primi dieci minuti, contro le trasferte vietate. In campo le novità sono Iaccarino al posto di Chierico, neanche convocato, e l'uso della maglia speciale ispirata alla cappella della Madonna del Conforto. Confermato il resto dell'undici tipo, con Righetti che torna a sinistra e il consueto tridente con Pattarello, Tavernelli e Cianci.

Arezzo-Pineto 3-3: serata di emozioni. Ma gli amaranto perdono un'occasione - Il Cavallino fallisce l'occasione di sorpassare il Ravenna.

L'Arezzo deve mettersi alle spalle la sconfitta di Livorno, la prima in trasferta in questa stagione. Bucchi pensa a qualche cambiamento nel modulo e negli interpreti, con un mediano in meno e un trequartista in più. Di fronte un Pineto battagliero, sesto in classifica.

