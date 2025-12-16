Arezzo-Pineto 3-3 | serata di emozioni Ma gli amaranto perdono un’occasione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita ricca di emozioni tra Arezzo e Pineto si conclude con un pareggio 3-3 al Comunale, dopo un primo tempo ricco di reti e spettacolo. La sfida, giocata il 15 dicembre 2025, ha regalato momenti intensi e sin dall'inizio ha mostrato un grande equilibrio tra le due squadre.

arezzo pineto 3 3 serata di emozioni ma gli amaranto perdono un8217occasione

© Sport.quotidiano.net - Arezzo-Pineto 3-3: serata di emozioni. Ma gli amaranto perdono un’occasione

Arezzo, 15 dicembre 2025  – Termina con un pari pirotecnico la sfida del Comunale, con sei gol tutti nel primo tempo. Gli amaranto falliscono così l’occasione di agganciare il Ravenna, che a Pesaro esce sconfitto 1-0. La partita era iniziata in un clima insolito per la protesta della Minghelli, nei primi dieci minuti, contro le trasferte vietate. In campo le novità sono Iaccarino al posto di Chierico, neanche convocato, e l’uso della maglia speciale ispirata alla cappella della Madonna del Conforto. Confermato il resto dell’undici tipo, con Righetti che torna a sinistra e il consueto tridente con Pattarello, Tavernelli e Cianci. Sport.quotidiano.net

Highlights AREZZO - PINETO 3-3

Video Highlights AREZZO - PINETO 3-3

arezzo pineto 3 3Arezzo-Pineto 3-3, sei gol e spettacolo al Comunale: amaranto frenati - AREZZO – Partita pirotecnica al “Città di Arezzo” per la 18ª giornata del Girone B di Serie C. calciomagazine.net

arezzo pineto 3 3Arezzo-Pineto 3-3: serata di emozioni. Ma gli amaranto perdono un’occasione - Il Cavallino fallisce l’occasione di sorpassare il Ravenna. msn.com