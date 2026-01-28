napoli e lazio vietate le trasferte ai tifosi fino alla fine della stagione

Le autorità hanno vietato ai tifosi di Napoli e Lazio di partire per le trasferte fino alla fine della stagione. La misura arriva dopo gli scontri scoppiati domenica scorsa in autogrill sull’autostrada A1. Le forze dell’ordine vogliono evitare altre tensioni e garantire la sicurezza di tutti. La decisione riguarda tutte le partite in trasferta delle due squadre, almeno fino a nuovo avviso.

La decisione era nell’aria dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa in autogrill sull’autostrada A1. I tifosi di Napoli e Lazio non potranno fare più trasferte fino alla fine della stagione calcistica. Se ne riparlerà il prossimo anno calcistico. Scrive Sky Sport: Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

