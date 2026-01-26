Napoli scontri anche con i tifosi della Juve | 300 fermati e maxi sequestro Trasferte vietate fino a fine stagione?

Nelle ultime ore si sono registrati nuovi episodi di tensione tra tifosi del Napoli e Juventus, con circa 300 persone fermate e un maxi sequestro di materiali. La situazione ha portato a possibili restrizioni sugli spostamenti dei supporter, con il divieto di trasferte fino a fine stagione. Un episodio che evidenzia le tensioni crescenti tra le tifoserie e le misure adottate dalle autorità per garantire la sicurezza.

Alcuni tifosi del Napoli sono stati protagonisti di un nuovo, violento episodio lungo le autostrade italiane. I disordini, avvenuti a cavallo tra Lazio e Juventus, hanno portato a un massiccio intervento delle forze dell’ordine e al fermo di circa 300 tifosi. Le autorità non hanno escluso la possibilità di un divieto di trasferte per i tifosi partenopei fino a fine stagione, a seguito delle violenze. Il caso delle trasferte vietate. Le recenti tensioni tra i tifosi napoletani e quelli delle squadre avversarie sembrano avere nuovi risvolti. Secondo quanto riferito da Repubblica, nella giornata di ieri la polizia ha identificato più di 300 tifosi del Napoli, sequestrando armi e fuochi d’artificio, tra cui oltre 100 aste in PVC e petardi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

