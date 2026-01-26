Nelle ultime ore si sono registrati nuovi episodi di tensione tra tifosi del Napoli e Juventus, con circa 300 persone fermate e un maxi sequestro di materiali. La situazione ha portato a possibili restrizioni sugli spostamenti dei supporter, con il divieto di trasferte fino a fine stagione. Un episodio che evidenzia le tensioni crescenti tra le tifoserie e le misure adottate dalle autorità per garantire la sicurezza.

Alcuni tifosi del Napoli sono stati protagonisti di un nuovo, violento episodio lungo le autostrade italiane. I disordini, avvenuti a cavallo tra Lazio e Juventus, hanno portato a un massiccio intervento delle forze dell’ordine e al fermo di circa 300 tifosi. Le autorità non hanno escluso la possibilità di un divieto di trasferte per i tifosi partenopei fino a fine stagione, a seguito delle violenze. Il caso delle trasferte vietate. Le recenti tensioni tra i tifosi napoletani e quelli delle squadre avversarie sembrano avere nuovi risvolti. Secondo quanto riferito da Repubblica, nella giornata di ieri la polizia ha identificato più di 300 tifosi del Napoli, sequestrando armi e fuochi d’artificio, tra cui oltre 100 aste in PVC e petardi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, scontri anche con i tifosi della Juve: 300 fermati e maxi sequestro. Trasferte vietate fino a fine stagione?

Scontri tifosi in autostrada, trasferte vietate a Fiorentina e Roma fino a fine stagioneIl Ministero dell’Interno ha deciso di vietare tutte le trasferte degli spettatori di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in risposta ai recenti scontri tra tifosi avvenuti in autostrada.

Scontri in A1, stangata per tifosi di Fiorentina e Roma: trasferte vietate fino a fine stagioneGli scontri avvenuti sull’autostrada A1 hanno portato a un provvedimento che vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino alla fine della stagione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo la carreggiata; Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, bloccati 80 ultras; Ultras di Napoli e Lazio si scontrano sull'A1: sequestrate armi, 80 identificati; Scontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio: 80 tifosi laziali bloccati al casello. Sequestrate mazze e coltelli.

Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo carreggiataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo carreggiata ... tg24.sky.it

Scontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio: 80 tifosi bloccati al casello. Sequestrate mazze e coltelliOttanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli Scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli ... affaritaliani.it

Gli #scontri tra le tifoserie di Lazio e Napoli sulla A1. Bloccati 80 ultras laziali: sul pullman sequestrati caschi, bastoni e coltelli. "Daspo a vita per i violenti e stop immediato alle trasferte per le tifoserie coinvolte", la richiesta del sindacato di Polizia COISP. - facebook.com facebook

Gli #scontri tra le tifoserie di Lazio e Napoli sulla A1. Bloccati 80 ultras laziali: sul pullman sequestrati caschi, bastoni e coltelli. "Daspo a vita per i violenti e stop immediato alle trasferte per le tifoserie coinvolte", la richiesta del sindacato di Polizia COISP. x.com