Aretini a Dubai pronto un volo speciale per tornare a casa

Un volo speciale è stato organizzato per riportare a casa circa 60 crocieristi aretini bloccati nel porto di Dubai a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente. L'operazione si sta finalizzando dopo giorni di attesa e incertezza per i passeggeri coinvolti. La partenza del volo è prevista nelle prossime ore, segnando la fine di un lungo isolamento per i viaggiatori italiani.

L'incubo sta per finire. Sarebbe stata trovata una soluzione per i circa 60 crocieristi aretini bloccati nel porto di Dubai in seguito allo scoppio della guerra in Medio Oriente. Il gruppo, a bordo della nave da crociera Msc Euribia, è pronto a rientrare in Italia con un volo speciale in partenza da Abu Dhabi. "Secondo quanto riferito dal coordinatore del gruppo di viaggio, Fabrizio Labianca - spiega l'agenzia AdnKronos -, tutti i passeggeri sono stati radunati nel teatro della nave, attraccata nel porto di Dubai, in attesa delle operazioni di sbarco. Una volta scesi, i turisti verranno trasferiti via terra ad Abu Dhabi, a circa 150 chilometri di distanza, dove è previsto l'imbarco su un volo diretto in Italia".