Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai Tajani | domani il rientro a Malpensa Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi poi volo speciale

Domani, studenti minorenni veneti che si trovano a Dubai, rientreranno in Italia con un volo speciale atterrando a Malpensa. La partenza sarà alle 7 del mattino in pullman dagli alberghi di Dubai verso Abu Dhabi, da dove partirà il volo. La notizia è stata comunicata da un rappresentante delle autorità italiane.

PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa. La partenza in pullman dagli alberghi è fissata alle 7 per Abu Dhabi. Da lì i ragazzi partiranno in aereo e l'arrivo è previsto alle 16 a Milano Malpensa. Lo si apprende dai ragazzi e dalle loro famiglie dopo l'annuncio dato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'annuncio di Tajani nelle Commissioni di Camera e Senato «Vorrei condividere alcune buone notizie. Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese», ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione nelle commissioni di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

