BigMama bloccata a Dubai tra bombardamenti | Desideriamo tornare a casa

BigMama si trova attualmente a Dubai, dove si è trovata coinvolta in un situazione di emergenza a causa di bombardamenti nella zona. La donna ha espresso il desiderio di tornare in Italia, comunicando la sua condizione di blocco e di preoccupazione. La sua testimonianza rivela il disagio di chi si trova improvvisamente impossibilitato a muoversi e a tornare a casa.

Un momento di intensa paura e ansia arriva dai social media della cantante BigMama, che ha condiviso con i suoi follower un'esperienza traumatica avvenuta a Dubai. L'artista, insieme a un gruppo di italiani, si è trovata bloccata dopo un volo dirottato, trasformando quello che doveva essere un semplice viaggio in un incubo da raccontare. BigMama ha spiegato attraverso le sue storie su Instagram di essere decollata dalla splendida Malé, nelle Maldive, ma le aspettative sono state drasticamente disattese. Dopo il dirottamento, i passeggeri sono stati trasferiti in un hotel negli Emirati Arabi Uniti, dove la situazione ha rapidamente assunto toni drammatici.

