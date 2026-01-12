La squadra non c' è più i tifosi sì | 2.500 persone all' Arena Santa Giulia con le bandiere dell' Hockey Milano
Durante l'inaugurazione dell'Arena Santa Giulia, nel weekend dedicato alle finali di Coppa Italia e al campionato di hockey maschile, circa 2.500 tifosi milanesi hanno riempito l'area, esibendo bandiere e passione per il proprio sport. Sebbene la squadra non sia più presente, il calore dei supporter testimonia l’attaccamento e l’interesse per l’hockey a Milano. Un segnale importante per il futuro di questa disciplina nella città.
Nel weekend dell'inaugurazione dell'Arena Santa Giulia con le finali di Coppa Italia e campionato di hockey maschile (per la cronaca: scudetto all'Asiago), i tifosi milanesi di questo sport si sono fatti vivi davanti all'impianto nuovo di zecca. Circa 2.500 persone, sabato sera, si sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: L'Arena Santa Giulia si illumina: il battesimo con le Hockey Finals di Coppa Italia e Serie A
Leggi anche: La "prima" dell'Arena Santa Giulia: il debutto dell'hockey nel tempio del ghiaccio
Il Napoli di Conte è più forte e più bello | il dato che non mente.
Riceviamo e pubblichiamo. Napoli-Inter 2-2. Il saluto squadra-tifosi - facebook.com facebook
I tifosi del Celtic FC chiedono con forza alla società della squadra di calcio scozzese di bloccare un accordo di trasferimento dal valore di 2 milioni di sterline (circa 2,68 milioni di dollari) per l'attaccante del club israeliano Maccabi Netanya Jocelin Ta Bi. Per i tif x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.