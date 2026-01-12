La squadra non c' è più i tifosi sì | 2.500 persone all' Arena Santa Giulia con le bandiere dell' Hockey Milano

Durante l'inaugurazione dell'Arena Santa Giulia, nel weekend dedicato alle finali di Coppa Italia e al campionato di hockey maschile, circa 2.500 tifosi milanesi hanno riempito l'area, esibendo bandiere e passione per il proprio sport. Sebbene la squadra non sia più presente, il calore dei supporter testimonia l’attaccamento e l’interesse per l’hockey a Milano. Un segnale importante per il futuro di questa disciplina nella città.

