Arena Santa Giulia 30mila persone per 7 partite | i numeri dell' inaugurazione con le Hockey Finals
L'Arena Santa Giulia ha inaugurato le sue strutture con un weekend dedicato all'hockey, ospitando sette partite e attirando complessivamente 30.000 spettatori. L'evento, che si è svolto dal 9 gennaio, ha visto le Hockey Finals, finali di Coppa Italia e campionato, come punto centrale dell'iniziativa. Un avvio importante per questa nuova venue, che si propone come un punto di riferimento per gli eventi sportivi della regione.
Sette partite di hockey in un weekend, 30mila accessi in totale. Sono i numeri dell'Arena Santa Giulia, che ha “acceso le sue luci” venerdì 9 gennaio con le Hockey Finals, ovvero le finali di Coppa Italia e campionato.I biglietti venduti sono stati complessivamente 22.500, con i sold out di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
