Arena Santa Giulia 30mila persone per 7 partite | i numeri dell' inaugurazione con le Hockey Finals

L'Arena Santa Giulia ha inaugurato le sue strutture con un weekend dedicato all'hockey, ospitando sette partite e attirando complessivamente 30.000 spettatori. L'evento, che si è svolto dal 9 gennaio, ha visto le Hockey Finals, finali di Coppa Italia e campionato, come punto centrale dell'iniziativa. Un avvio importante per questa nuova venue, che si propone come un punto di riferimento per gli eventi sportivi della regione.

Milano Cortina 2026, la corsa verso le Olimpiadi: 'dentro' il debutto dell'Arena Santa Giulia - Nel weekend è stato aperto al pubblico il nuovo palazzetto di Milano per il test event dell'hockey su ghiaccio. adnkronos.com

Tutto sull'Arena Santa Giulia, che ospiterà l'hockey per le Olimpiadi (ma dopo no) - La struttura è tutt'altro che completa: all’esterno mancano parcheggi e vie di accesso, la segnaletica è incompleta; all’interno occorre ritoccare le ... avvenire.it

Tutto sull'Arena Santa Giulia, che ospiterà l'hockey per le Olimpiadi (ma dopo no) x.com

Hockey ghiaccio. All'Arena Santa Giulia di Milano l'Asiago Migross ha travolto per 8-3 il Renon in una finale praticamente a senso unico - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.