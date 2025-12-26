Fratelli d' Italia Giovanni Crosetto nipote del ministro si dimette dal Consiglio comunale di Torino | Serve un sindaco moderato
Alle elezioni amministrative del 2021 aveva collezionato 1.002 voti di preferenza, diventato capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune. Quattro anni dopo, il giorno della vigilia di Natale, il consigliere comunale Giovanni Crosetto – nipote del ministro della Difesa – ha deciso di fare un passo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: San Gemini, la minoranza in consiglio comunale attacca: “Credito comunale andato prescritto. Serve chiarezza sul ruolo del Sindaco”
Leggi anche: Frosinone, Consiglio comunale saltato: Fratelli d’Italia blocca l’aula e mette alla prova il sindaco
Fratelli d’Italia, 13 indimenticabili anni; Fratelli d'Italia, Giovanni Crosetto (nipote del ministro) si dimette dal Consiglio comunale di Torino: Serve un sindaco moderato; Riforma del condominio, la legge di Fratelli d'Italia rischia il binario morto. I dubbi del centrodestra; Castelvenere, Fratelli d’Italia: Giovanni Pascale rieletto coordinatore cittadino.
Fratelli d'Italia, Giovanni Crosetto (nipote del ministro) si dimette dal Consiglio comunale di Torino: "Serve un sindaco moderato" - 002 voti di preferenza, diventato capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune. torinotoday.it
Castelvenere, Fratelli d’Italia: Giovanni Pascale rieletto coordinatore cittadino - Congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Castelvenere: Giovanni Pascale rieletto coordinatore e presentato il nuovo organigramma. fremondoweb.com
Fratelli d'Italia compie 13 anni. Una scommessa vincente - Giorgia Meloni e Guido Crosetto, allora "la bambina e il gigante", raggiungono un accordo con Ignazio La ... msn.com
*Provincia, depositate le liste* I primi a farlo, ieri, Fratelli d'Italia. Poi Pd e A testa alta Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #deposito #provincia #fratelli #italia #poi #liste #testa #alta #urne #solo #sindaci #consiglieri #com - facebook.com facebook
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che stabilisce che le 2.452 tonnellate di riserve auree italiane appartengono al popolo italiano, proteggendole da future vendite. Un risultato storico per Fratelli d’Italia, che da anni porta ava x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.