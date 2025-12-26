Fratelli d' Italia Giovanni Crosetto nipote del ministro si dimette dal Consiglio comunale di Torino | Serve un sindaco moderato

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle elezioni amministrative del 2021 aveva collezionato 1.002 voti di preferenza, diventato capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune. Quattro anni dopo, il giorno della vigilia di Natale, il consigliere comunale Giovanni Crosetto – nipote del ministro della Difesa – ha deciso di fare un passo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

fratelli d italia giovanni crosetto nipote del ministro si dimette dal consiglio comunale di torino serve un sindaco moderato

© Torinotoday.it - Fratelli d'Italia, Giovanni Crosetto (nipote del ministro) si dimette dal Consiglio comunale di Torino: "Serve un sindaco moderato"

Leggi anche: San Gemini, la minoranza in consiglio comunale attacca: “Credito comunale andato prescritto. Serve chiarezza sul ruolo del Sindaco”

Leggi anche: Frosinone, Consiglio comunale saltato: Fratelli d’Italia blocca l’aula e mette alla prova il sindaco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fratelli d’Italia, 13 indimenticabili anni; Fratelli d'Italia, Giovanni Crosetto (nipote del ministro) si dimette dal Consiglio comunale di Torino: Serve un sindaco moderato; Riforma del condominio, la legge di Fratelli d'Italia rischia il binario morto. I dubbi del centrodestra; Castelvenere, Fratelli d’Italia: Giovanni Pascale rieletto coordinatore cittadino.

Fratelli d'Italia, Giovanni Crosetto (nipote del ministro) si dimette dal Consiglio comunale di Torino: "Serve un sindaco moderato" - 002 voti di preferenza, diventato capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune. torinotoday.it

Castelvenere, Fratelli d’Italia: Giovanni Pascale rieletto coordinatore cittadino - Congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Castelvenere: Giovanni Pascale rieletto coordinatore e presentato il nuovo organigramma. fremondoweb.com

fratelli d italia giovanniFratelli d'Italia compie 13 anni. Una scommessa vincente - Giorgia Meloni e Guido Crosetto, allora "la bambina e il gigante", raggiungono un accordo con Ignazio La ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.