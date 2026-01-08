Il consigliere regionale si dimette dal consiglio comunale | ecco chi subentra

Lunedì 12 gennaio si terrà a Santa Maria Capua Vetere il consiglio comunale, nel quale si procederà alla surroga del consigliere Raffaele Aveta, che si dimette dall’incarico. Al suo posto subentrerà il nuovo consigliere, in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente. La seduta rappresenta un passaggio importante per l’ente locale e la continuità dell’attività amministrativa.

E' stato fissato per lunedì 12 gennaio il consiglio comunale a Santa Maria Capua Vetere con all'ordine del giorno la surroga del consigliere comunale Raffaele Aveta.Quest'ultimo, eletto consigliere regionale alle recenti elezioni, ha deciso di lasciare l'Assise sammaritana (sebbene non vi sia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Nominata la giunta regionale: ecco chi subentra agli eletti in Consiglio

Leggi anche: Camera: La Porta (Fdi) sceglie Consiglio Toscana e si dimette, subentra Irene Gori'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Castellammare, Ruotolo si dimette: “La giunta non argina i clan”. Vicinanza: “Un errore politico”; Consiglio Comunale a Cisterna, Dup e bilancio approvati. Si dimette l’ex sindaco Antonello Merolla.; Sandro Ruotolo lascia il Consiglio di Castellammare: “La lotta alla camorra non ammette ambiguità”; Elezioni Comunali, il centrodestra si spacca sul candidato sindaco: Zangrillo butta giù Marrone.

Rocca in consiglio regionale sull’arresto del consigliere Tiero (FdI): “PD campione del mondo di doppia morale” - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, chiamato a riferire mercoledì 29 ottobre in sala consiliare in merito all'arresto con l'accusa di corruzione del consigliere di Fratelli d'Italia ... fanpage.it

Cisterna, il Consiglio Comunale approva DUP e Bilancio. L’ex sindaco Merolla si dimette per motivi di lavoro - Il Consiglio comunale di Cisterna approva DUP e Bilancio: riduzione IMU sui terreni agricoli, investimenti su strade, periferie, PNRR e welfare, con servizi confermati ... latinaquotidiano.it