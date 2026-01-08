Angelika Hutter è fuori pericolo | era stata investita dopo la fuga dalla comunità nel 2023 uccise 3 persone

Angelika Hutter, coinvolta in un incidente nel 2023 che si è rivelato fatale per tre persone, è stata recentemente investita mentre cercava di fuggire dalla comunità nel Veronese, dove stava scontando una pena. Attualmente, si trova fuori pericolo. Questa vicenda evidenzia le dinamiche complesse di persone coinvolte in situazioni giudiziarie e di emergenza, mantenendo un profilo informativo e neutrale.

Angelika Hutter in libertà vigilata: potrà uscire dalla comunità dalle 8 alle 20. Uccise con l'auto il piccolo Mattia Antoniello, il papà e la nonna - La seminfermità di Angelika Hutter, la 33enne tedesca che il 6 luglio 2023 al volante di un’Audi nera in via Udine a Santo Stefano falciò e uccise Mattia Antoniello di nemmeno due anni, suo papà Marco ... ilgazzettino.it

