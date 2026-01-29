Pugni e calci nel cortile della scuola | sospese due studentesse

In un liceo di Pordenone, due studentesse sono state sospese dopo un alterco violento nel cortile della scuola. La lite è degenerata in pugni e calci, mentre alcuni ragazzi hanno filmato tutto con i cellulari. Nessuno si è fatto male gravemente, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di genitori e insegnanti.

Insulti, calci, pugni e, come sempre, qualcuno a filmare. Giovanissimi si sono picchiati in una rissa andata in scena nel cortile di un istituto superiore di Pordenone, a pochi passi dal centro storico. Prima la violenza da parte di una ragazza nei confronti di un coetaneo, poi l'entrata in scena di un'altra ragazza, poi altre due, con una zuffa tutta al femminile. La scuola a pochi giorni dall'evento, diffusosi in città anche con un video che è rimbalzato sui social network e sulla stampa, ha deciso di intervenire. Gli insegnanti, secondo quanto riporta il Gazzettino, si sono ritrovati in una seduta straordinaria del Consiglio d'istituto e hanno ufficializzato la sospensione per le due ragazze che hanno alzato le mani.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

