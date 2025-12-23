Arbitro Pisa Juve designato il fischietto del match Ecco chi dirigerà la sfide dell’Arena Garibaldi
Per la partita tra Pisa e Juventus valida per la 17ª giornata di Serie A, è stato designato l’arbitro Maresca di Napoli. Il direttore di gara sarà incaricato di dirigere l’incontro all’Arena Garibaldi, ultima sfida del 2023 per i bianconeri di Luciano Spalletti. La sua presenza garantirà il regolare svolgimento del match, in un momento importante della stagione.
Arbitro Pisa Juve, sarà Maresca per la 17ª giornata di Serie A. Il fischietto napoletano dirigerà l’ultima sfida dell’anno solare della squadra di Luciano Spalletti. Le designazioni arbitrali per il turno prenatalizio hanno confermato che sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match tra Pisa e Juventus, in programma sabato 27 dicembre alle ore 20.45. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Bahri, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perenzoni. Al VAR opererà Marini, supportato dall’assistente Abisso nel ruolo di AVAR. Per la squadra guidata da Luciano Spalletti, si tratta di un impegno cruciale per consolidare la posizione in classifica e dare continuità ai successi ottenuti contro Bologna e Roma prima della sosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Arbitro Juve Cagliari: designato il fischietto del match. Chi dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium
Leggi anche: Arbitro Roma Inter, designato il fischietto del match. Ecco chi dirigerà l’incontro
Serie A Enilive: Fourneau designato per Cagliari – Pisa; Serie A – Designazioni arbitrali: Sozza a Torino e Pairetto a Roma; Serie A, due anticipi: Juventus-Roma e Lazio-Cremonese | Arbitri, ultimissime, formazioni, dove vederle in TV; Cagliari-Pisa, moviola: rigore regalato, gol e beffa per Folorunsho, non c’è il lieto fine.
Serie A, gli arbitri del 16^ turno: Sozza designato per Juventus-Roma - Sarà l'arbitro Simone Sozza di Seregno a dirigere sabato sera Juventus- tuttonapoli.net
Serie C, designato l’arbitro del match Bra-Juventus Next Gen - Domenica alle 12:30, la Juventus Next Gen affronterà il Bra, la sfida sarà diretta da Michele Pasculli di Como. tuttojuve.com
Designazioni #aiaparma - 21 dicembre MODENA - PISA #Arbitro #Assistenti - Buona partita a tutti! #AIA #Arbitri #Calcio #S - facebook.com facebook
#PisaInter | l'arbitro #Guida in pillole: - non arbitra l'Inter da più di un anno (complici forse le parole sul non voler arbitrare il Napoli) - 27 falli di media e soprattutto 5 gialli fischiati a partita. - quest'anno 6 rigori in 5 partite arbitrate: più di un rigore a partita! - 31 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.