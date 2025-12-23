Arbitro Pisa Juve designato il fischietto del match Ecco chi dirigerà la sfide dell’Arena Garibaldi

Per la partita tra Pisa e Juventus valida per la 17ª giornata di Serie A, è stato designato l’arbitro Maresca di Napoli. Il direttore di gara sarà incaricato di dirigere l’incontro all’Arena Garibaldi, ultima sfida del 2023 per i bianconeri di Luciano Spalletti. La sua presenza garantirà il regolare svolgimento del match, in un momento importante della stagione.

Arbitro Pisa Juve, sarà Maresca per la 17ª giornata di Serie A. Il fischietto napoletano dirigerà l’ultima sfida dell’anno solare della squadra di Luciano Spalletti. Le designazioni arbitrali per il turno prenatalizio hanno confermato che sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match tra Pisa e Juventus, in programma sabato 27 dicembre alle ore 20.45. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Bahri, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perenzoni. Al VAR opererà Marini, supportato dall’assistente Abisso nel ruolo di AVAR. Per la squadra guidata da Luciano Spalletti, si tratta di un impegno cruciale per consolidare la posizione in classifica e dare continuità ai successi ottenuti contro Bologna e Roma prima della sosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

