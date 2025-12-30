Università più risorse per studenti personale e didattica | approvato il bilancio unico di previsione
L’Università degli Studi di Messina ha approvato il Bilancio Unico di Previsione 2026-2028, con l’obiettivo di incrementare risorse per studenti, personale e attività didattiche. Il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, recepisce anche il parere favorevole del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti, segnando un passo importante per lo sviluppo e il miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi universitari.
