Università più risorse per studenti personale e didattica | approvato il bilancio unico di previsione

Da messinatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università degli Studi di Messina ha approvato il Bilancio Unico di Previsione 2026-2028, con l’obiettivo di incrementare risorse per studenti, personale e attività didattiche. Il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, recepisce anche il parere favorevole del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti, segnando un passo importante per lo sviluppo e il miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi universitari.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina ha approvato il Bilancio Unico di Previsione 2026–2028, dopo il parere favorevole del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il documento definisce il quadro economico-finanziario dell’Ateneo per il prossimo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

universit224 pi249 risorse per studenti personale e didattica approvato il bilancio unico di previsione

© Messinatoday.it - Università, più risorse per studenti, personale e didattica: approvato il bilancio unico di previsione

Leggi anche: Più risorse per personale e servizi sociali e spunta anche un fondo per le imprese. Il Bilancio di previsione passa in Consiglio comunale

Leggi anche: Approvato il bilancio unico previsionale 2026 dell’Università di Siena

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.