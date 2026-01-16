Vietato criticare il governo di Israele | per il ddl antisemitismo i testi depositati salgono a 5 Caos Pd dopo la spaccatura su Delrio

In Italia, i testi presentati sul ddl contro l’antisemitismo sono ora cinque, con l’aggiunta di quello di Noi Moderati guidato da Mariastella Gelmini. La discussione in Commissione Affari costituzionali evidenzia un dibattito intenso e variazioni tra le proposte. La questione rimane di grande attualità, riflettendo l’attenzione pubblica e politica su tematiche di tutela dei diritti e sicurezza.

In Commissione Affari costituzionali i ddl sull'antisemitismo sono diventati cinque. Ieri se n'è aggiunto uno di Noi Moderati, con Mariastella Gelmini. In arrivo anche uno del Movimento M5S (testo a prima firma di Alessandra Maiorino). Si vanno ad aggiungere agli altri 4 presenti: quello a titolo personale del dem Graziano Delrio, quelli di FI a firma Maurizio Gasparri, di Iv a firma Ivan Scalfarotto e quello della Lega a firma Massimiliano Romeo. La audizioni e le difficoltà del Pd. Il Nazareno ha preso le distanze dal disegno di legge di Delrio, ma dell'annunciatissimo testo del Pd al quale sta lavorando Andrea Giorgis, ancora non c'è traccia.

