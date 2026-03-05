Conte | Meloni scappa dal Parlamento Nessuna condanna da Tajani e Crosetto per la violazione del diritto internazionale di Usa e Israele

Il leader di un partito politico ha accusato la presidente del Consiglio di evitare il Parlamento e di preferire interventi radiofonici. Ha inoltre riferito che, di fronte a una grave crisi internazionale, i ministri della Difesa e degli Esteri sono stati inviati in Parlamento, mentre altri membri del governo si trovano in ferie a Dubai. Non sono state riscontrate condanne ufficiali da parte di alcuni rappresentanti istituzionali riguardo a questioni di diritto internazionale coinvolte nella vicenda.

“Meloni scappa dal Parlamento e fa monologhi alla radio, e su una crisi internazionale di tale portata manda i due ministri della Difesa e degli Esteri in Parlamento, tra varie approssimazioni e ferie a Dubai”. Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, commentando l’informativa, alla Camera dei Deputati dei ministri Crosetto e Tajani rispetto alla guerra in Iran. “La realtà è che non abbiamo avuto ancora nessuna parola di condanna degli attacchi armati degli Stati Uniti e di Israele che sono in violazione del diritto internazionale, e ancora grandi ambiguità sulla concessione delle nostre basi che in questo momento servono per sostenere i paesi amici del Golfo, ma è chiaro che attendiamo la richiesta americana per piegarci anche a questa richiesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

