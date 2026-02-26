Appiano Gentile Inter | nerazzurri a lavoro in vista della sfida contro il Genoa

26 feb 2026

L’Inter si prepara alla prossima partita contro il Genoa, con il team impegnato negli allenamenti ad Appiano Gentile. La squadra lavora sui dettagli tattici e si concentra sui giocatori disponibili, tenendo sotto controllo gli infortuni e i tempi di recupero. La seduta odierna ha visto anche alcuni giocatori in fase di valutazione, mentre lo staff tecnico pianifica le strategie per la sfida.

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro in vista della sfida contro il Genoa

