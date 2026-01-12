Dimensionamento scolastico rischio commissariamento per la Toscana che si è opposta agli accorpamenti

Il dimensionamento scolastico in Toscana ha suscitato preoccupazioni, con l’opposizione alle proposte di accorpamento che ha portato a timori di commissariamento. La Flc Cgil Toscana evidenzia il rischio che le politiche scolastiche della regione vengano gestite direttamente dal governo, mettendo in discussione l’autonomia delle amministrazioni locali e la qualità dell’offerta educativa. La questione riguarda anche altre regioni, come Emilia Romagna, Sardegna e Umbria.

FIRENZE – La Flc Cgil Toscana teme il commissariamento delle politiche scolastiche delle regioni Emilia Romagna, Sardegna, Umbria e Toscana da parte del governo. Tutte e quattro sono state convocate dal ministro dell'istruzione per discutere di dimensionamento scolastico. "Queste Regioni – dice il sindacato – sono state contrarie agli accorpamenti di istituti scolastici previsti dal piano nazionale dimensionamento, un taglio lineare di più di 5,3 miliardi di euro. Con ogni probabilità, sarà deliberato il commissariamento di queste autonomie locali nella gestione delle politiche scolastiche, un'ipotesi inaccettabile e ingiusta.

