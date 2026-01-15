Ape Sociale 2026 via alle domande | i requisiti per la pensione anticipata

A partire da oggi, è possibile presentare le domande per l’Ape Sociale 2026. L’Inps ha aperto ufficialmente le procedure, consentendo ai lavoratori interessati di verificare i requisiti necessari per accedere a questa forma di pensione anticipata. Questa misura rappresenta l’unico strumento di pensionamento anticipato ancora disponibile nel 2026, offrendo un’opzione per chi soddisfa i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Con l’inizio del nuovo anno, l’Inps ha dato il via libera ufficiale alla presentazione delle domande per l’ Ape Sociale, l’unico strumento di pensionamento anticipato ancora disponibile per il 2026. Dopo lo stop di Quota 103 e Opzione Donna, non rinnovate dalla Legge di Bilancio, questa prestazione rappresenta l’unica uscita anticipata dal mondo del lavoro. L’Istituto ha annunciato di aver aggiornato i propri sistemi informatici, rendendo operativo il percorso per la “Verifica delle condizioni di accesso all’Ape Sociale”. La prima finestra utile per inoltrare la richiesta è già aperta e si chiuderà il prossimo 31 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

