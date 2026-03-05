Anziani da derubare il business del crimine in trasferta per raggiungere le vittime

Negli ultimi giorni, la polizia di Venezia ha fermato un tentativo di truffa ai danni di un anziano, che si stava svolgendo in un quartiere della città. Questo episodio si aggiunge a un caso simile avvenuto a Mirano, dove un gioielliere in pensione era stato avvicinato da un uomo travestito da carabiniere con l’intento di sottrargli oltre 50 mila euro.

Gli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Mestre hanno fermato e denunciato un uomo per tentata truffa aggravata e ricettazione. Sottoposto a un controllo, la persona aveva con sé alcuni gioielli dei quali non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile in merito alla provenienza. Inoltre, dopo più approfonditi accertamenti, è emerso l'uomo era sospettato di essere l’autore di un tentativo di truffa ai danni di un residente del Comune di San Donà. Era stata fatta denuncia ai carabinieri di San Donà del tentativo di raggiro subito da parte della vittima, perciò i militari avevano diramato la descrizione del sospettato fuggito a bordo di un taxi dopo che non era riuscito a portare completamente a termine la truffa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

