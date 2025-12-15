Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'indagine di 21 persone coinvolte in truffe agli anziani, fingendosi carabinieri per commettere furti. L'articolo approfondisce le modalità delle truffe e le strategie adottate dai criminali per approfittare della fiducia delle vittime più vulnerabili.

© Agi.it - Si fingevano carabinieri per derubare gli anziani, 21 indagati

AGI - Cosa c'è di più rassicurante per un anziano, spesso solo, della figura di un carabiniere che si presenta a casa. E se poi il sedicente carabiniere, in divisa o con un semplice distintivo, con il tono amichevole che chiede notizie sulla salute, sull'abitazione e dice di voler fare un giro per verificare che non ci siano pericoli. L'anziano lascia fare, si fida e poi si ritrova derubato di denaro, gioielli e altri valori. Un copione recitato più e più volte che ha dato sempre buoni frutti, almeno in dieci casi, quelli scoperti da carabinieri veri. 21 persone sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Agi.it

Si fingevano carabinieri per derubare gli anziani: 5 arresti a Cuneo

Si fingevano carabinieri per derubare gli anziani, 21 indagati - Cosa c'è di più rassicurante per un anziano, spesso solo, della figura di un carabiniere che si presenta a casa. msn.com