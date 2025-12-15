Si fingevano carabinieri per derubare gli anziani 21 indagati
Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'indagine di 21 persone coinvolte in truffe agli anziani, fingendosi carabinieri per commettere furti. L'articolo approfondisce le modalità delle truffe e le strategie adottate dai criminali per approfittare della fiducia delle vittime più vulnerabili.
AGI - Cosa c'è di più rassicurante per un anziano, spesso solo, della figura di un carabiniere che si presenta a casa. E se poi il sedicente carabiniere, in divisa o con un semplice distintivo, con il tono amichevole che chiede notizie sulla salute, sull'abitazione e dice di voler fare un giro per verificare che non ci siano pericoli. L'anziano lascia fare, si fida e poi si ritrova derubato di denaro, gioielli e altri valori. Un copione recitato più e più volte che ha dato sempre buoni frutti, almeno in dieci casi, quelli scoperti da carabinieri veri. 21 persone sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Agi.it
Si fingevano carabinieri per derubare gli anziani: 5 arresti a Cuneo
Si fingevano carabinieri per derubare gli anziani, 21 indagati - Cosa c'è di più rassicurante per un anziano, spesso solo, della figura di un carabiniere che si presenta a casa. msn.com
Truffe agli anziani tra Milano e Brianza: sgominata la banda del “finto carabiniere” - Si fingevano carabinieri per entrare nelle case degli anziani e derubarli in pochi minuti. ilnotiziario.net
https://www.lavocedibolzano.it/si-fingevano-agenti-della-polizia-postale-per-svuotare-i-conti-correnti-di-cittadini-ignari-ma-il-loro-piano-e-stato-interrotto-grazie-allintervento-dei-carabinieri-di-racines-quattro-persone-sono/ - facebook.com facebook
Si fingono #tecnici di una #società idrica e derubano un’ #anziana #carabinieri #SantaCrocesullArno x.com