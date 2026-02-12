banda della truffa in trasferta fermata a milano gli anziani le loro vittime preferite

Martedì pomeriggio una coppia di truffatori è stata fermata a Milano, in via Cassinis, vicino alla stazione di Rogoredo. La polizia li ha intercettati a bordo di una Citroen bianca con il tettuccio rosso, auto segnalata dai Carabinieri di Imperia. La coppia è sospettata di essere coinvolta in una truffa ai danni di una donna anziana, che avrebbe usato questa stessa vettura per fuggire. Gli agenti hanno fermato i sospetti e li hanno portati in ufficio per approfondimenti.

Milano, 12 febbraio 2026 Sono quasi le 16 di martedì 11 febbraio, una coppia è ferma in via Cassinis, all’imbocco della stazione di Rogoredo, all’interno di una Citroen bianca dal tettuccio rosso, l’auto era stata segnalata alla Polizia locale dai Carabinieri di Imperia perché probabilmente era stata usata per fuggire dopo una truffa ai danni di una donna anziana. A bordo S.C., 18 anni di Napoli e S. C., anche lei di Napoli, 33 anni e vistosi capelli rossi. Tentata fuga . Alla richiesta dei documenti da parte della Polizia locale lui scappa a piedi verso la stazione, lancia anche un monopattino contro gli agenti, ma viene presto fermato e perquisito, ha con sé una piccola tracolla nera pesante e piena di gioielli – fedi nuziali, un bracciale a cinque cerchi con medaglia sbalzata con un cavaliere e spada, un orologio e una parure di corallo - e banconote per 580 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un’indagine che rivela il volto oscuro di una banda di truffatori attiva in tutta Italia, con epicentro a Napoli.

Una banda dedita a truffe agli anziani è stata smantellata dai carabinieri, che hanno arrestato i principali sospettati.

