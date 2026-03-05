anziana salvata dalle grinfie dei truffatori

Un'anziana è stata salvata da un tentativo di truffa ai suoi danni. Sul tavolo della sua cucina sono stati trovati 1.800 euro in contanti, appena prelevati, e alcuni gioielli di famiglia, tra cui fedi e pezzi d’oro. La donna si trovava in casa quando sono entrati dei truffatori, ma è riuscita a evitare che le sottraessero tutto.

Sul tavolo di quella vecchia cucina, tra centrini e ricordi, c’era tutto. C’erano 1.800 euro in contanti, prelevati con mani tremanti, e poi i gioielli: l’oro di famiglia, le fedi, i ricordi di una vita intera. Ma accanto a quel tesoro di sacrifici, c’era soprattutto una voragine di disperazione. È l’immagine straziante che si sono trovati davanti i poliziotti del commissariato di Fabriano e gli agenti della polizia locale, nei giorni scorsi quando sono entrati in un’abitazione del centro appena in tempo per evitare che una truffa odiosa si trasformasse in una tragedia irreparabile. L’anziana, 80 anni, era in lacrime, sopraffatta da un dolore insopportabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

