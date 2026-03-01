Isabelle Haak illegale nei playoff | 35 punti e Conegliano esce dalle grinfie di Busto Arsizio Zhu Ting brillante

Nel primo incontro dei playoff scudetto, Conegliano ha dovuto impegnarsi per superare Busto Arsizio, con un punteggio di 35 punti di Isabelle Haak. La squadra ha mostrato una buona prestazione, mentre Zhu Ting si è distinta per la sua brillantezza. Conegliano è riuscita a evitare la sconfitta, portando a casa la vittoria e interrompendo la serie di Busto Arsizio.

Le Campionesse d'Italia, capaci di chiudere al primo posto le regular season di Serie A1, hanno regolato l'ottava forza del campionato e si sono così portate in vantaggio nella serie al meglio delle tre partite (si qualifica alla semifinale contro la vincente di Novara-Chieri chi riesce a imporsi in due incontri). Le ragazze di coach Daniele Santarelli avranno la possibilità di chiudere i conti già tra tre giorni nella tana delle biancorosse, altrimenti tutto si deciderà alla bella di spareggio. Prestazione maiuscola da parte dell'opposto Isabelle Haak, che ha messo a segno 35 punti con il 62% in attacco (2 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz.