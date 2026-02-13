Signora stia attenta che ci sono truffatori in giro | anziana derubata dei risparmi di una vita

Tre persone - un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni e un uomo di 50 anni - sono state arrestate nei giorni scorsi sull’autostrada A1 dalla polizia. I tre sono stati fermati dagli agenti della polizia stradale di Orvieto nei pressi del casello della città. L’atteggiamento nervoso e le dichiarazioni contrastanti in merito alla loro provenienza, uniti ai loro precedenti di polizia, hanno spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti ed è così che, nascosto nel sedile posteriore dell’auto, è stato trovato un sacchetto con numerosi oggetti in oro, rispetto ai quali i tre non hanno saputo dare spiegazioni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nella vicenda di un’anziana derubata al supermercato con la “tecnica delle monetine”, sono stati arrestati i responsabili.

