Al Senato, si sono registrati momenti di tensione tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il senatore Matteo Renzi, dopo che anche Giuseppe Conte aveva avuto uno scontro con la sinistra. La discussione si è infiammata, portando a un vero e proprio caos in aula. La scena ha visto protagonisti diversi esponenti politici coinvolti in una serie di confronti accesi.

Dopo Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde per le rime anche a Matteo Renzi, e stavolta nell'aula del Senato. A Palazzo Madama il titolare della Farnesina comunica agli onorevoli sulla guerra in Iran e la richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. "Tutto si sta svolgendo, ormai da anni, al di fuori delle regole del diritto internazionale", dice riferendosi alla Russia. "Chi dovrebbe essere garante del rispetto del diritto internazionale, ed è al vertice del Consiglio di sicurezza, è uno Stato che ha invaso un altro Stato mandando in frantumi questi principi", ha aggiunto. "E' concreto il rischio di un allargamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Tajani, indegna gazzarra della sinistra al Senato: si scatena il caos

Al Senato il primo sì alla manovra: fiducia in aula e nel Paese. Solita gazzarra dell’opposizione (video)Il primo via libera è arrivato intorno a ora di pranzo, servito su un vassoio d’argento dal voto di fiducia che ha blindato la manovra economica del...

Migranti, De Pascale apre al Cpr in Emilia e scatena il caos a sinistraMichele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, fa l'istituzione e non chiude ai Cpr, compreso quello di Bologna, annunciato dal ministro...