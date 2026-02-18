Migranti De Pascale apre al Cpr in Emilia e scatena il caos a sinistra

Michele De Pascale ha deciso di mantenere aperto il Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Bologna, rispondendo alla proposta del ministro dell’Interno Piantedosi, che aveva annunciato la chiusura. La scelta del presidente regionale ha scatenato proteste tra i membri della sinistra, contrari alla permanenza dei centri di detenzione per i migranti. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e tensioni politiche sulla gestione dei flussi migratori nella regione.

Michele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, fa l'istituzione e non chiude ai Cpr, compreso quello di Bologna, annunciato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Abbiamo – dice in un question time - tanti dubbi e perplessità, ma siamo disponibili a discutere col governo. Vogliamo entrare nel merito della questione». E sulla sicurezza ammette come la sua Regione debba impegnarsi di più: «La percezione dei cittadini è che chiunque abbia governato negli ultimi 25 anni abbia tendenzialmente fallito». Parole di buon senso, che, però, scatenano più di una semplice contestazione. Un drappello di attivisti interrompe i lavori in Regione e costringe il presidente dell'Assemblea legislativa Maurizio Fabbri a sospendere la seduta.