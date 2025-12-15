Andrea Tavoletta conquista nuovamente il titolo di Campione del Mondo di Kickboxing XFC ASI, affermandosi come uno dei protagonisti più affermati di questa disciplina. La vittoria, avvenuta ad Arezzo il 15 dicembre 2025, testimonia la sua determinazione e il suo talento. Un traguardo importante che consolida la sua posizione tra i migliori fighter a livello internazionale.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Andrea Tavoletta è di nuovo Campione del Mondo Vince il titolo di Kickboxing XFC ASI. L’evento sportivo di ieri al Palazzetto dello sport di Montevarchi. Il Palazzetto dello Sport di Montevarchi ha ospitato domenica 14 dicembre 2025 il titolo “mondiale” dedicato alla kick boxing professionistica WORLD TITLE K1 PRO KICKBOXING XFC ASI e l’atleta Andrea Tavoletta ( Italia ) già campione del mondo si è imposto sullo sfidante Norbert Ivanyi ( Ungheria ) L'incontro era sulle 7 riprese da 2 minuti ed i due atleti hanno dato subito il tutto per tutto sin dalla prima ripresa durissima, infatti Tavoletta non riusciva a scalfire minimamente Ivanyi, duro come il marmo. Lanazione.it

