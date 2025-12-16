Pietro Spadone conquista il prestigioso titolo WKU dei Balcani di Kickboxing specialità K-1

Il giovane atleta e istruttore Pietro Spadone si aggiudica il prestigioso titolo WKU dei Balcani di Kickboxing nella specialità K-1, consolidando il suo talento e la reputazione della Fight & Fitness Academy di Figline Incisa Valdarno. Un risultato che sottolinea l'eccellenza e la crescita del team guidato da Dimitri Monini nel panorama internazionale delle arti marziali.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – La Fight & Fitness Academy di Figline Incisa Valdarno celebra un nuovo straordinario traguardo internazionale grazie a Pietro Spadone, ventenne atleta e istruttore della palestra, punto di riferimento del Team Monis guidato da Dimitri Monini. Sabato scorso, a Tirana, in Albania, Spadone ha conquistato il prestigioso titolo WKU dei Balcani di Kickboxing, specialità K-1, imponendosi in maniera netta e spettacolare contro Anton Torres. La vittoria è arrivata per KO alla quinta ripresa, dopo che l’avversario era già stato contato nel corso dell’incontro, a testimonianza di un dominio tecnico e fisico progressivo e di altissimo livello. Sport.quotidiano.net

