Formula1 Kimi Antonelli Super nelle prove a Barcellona

Questa mattina a Barcellona, Kimi Antonelli ha dominato le prove con la Mercedes. L’italiano ha fatto segnare il miglior tempo, girando in 1:17. È stato un giorno positivo per lui, che sembra in forma e pronto per le sfide che verranno.

Roma, 28 gen. (askanews) – Un Kimi Antonelli in grande spolvero fa suo il miglior tempo con la Mercedes nel terzo giorno dello shakedown a Barcellona: l’italiano ha girato in 1:17.3. Al mattino era stato il suo compagno di squadra Russell ad essere il più veloce. Debutto per la McLaren con il campione Norris alla guida e una livrea tutta nera (in attesa della presentazione ufficiale del 9 febbraio). Ferrari e Red Bull sono rimaste ai box in questa giornata. Tre bandiere rosse: Haas, Audi (già a quota due) e Racing Bulls. Domani potrebbe esserci anche l’Aston Martin. E dalla Williams arrivano le rassicurazioni sul futuro da parte del team principal Volwes.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Kimi Antonelli Leonardo Fornaroli e Kimi Antonelli, in Formula1 l’Italia c’è, manca solo la Ferrari LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: buoni segnali da Kimi Antonelli In un test a Barcellona, Kimi Antonelli fa buoni segnali in vista della stagione di Formula 1. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Por qué Kimi Antonelli sigue a Verstappen a todos lados Ultime notizie su Kimi Antonelli Argomenti discussi: F1, la presentazione Mercedes per il Mondiale 2026: i piloti Antonelli e Russell; F1 | Kimi Antonelli tedoforo per le Olimpiadi di Milano-Cortina; Kimi Antonelli Oggi: Svelata l'influenza della Mercedes su un altro team di F1; WSK - Nei test a La Conca Antonelli brilla, Orlov domina ? RS rallyslalom e oltre. Formula1 Kimi Antonelli Super nelle prove a BarcellonaRoma, 28 gen. (askanews) - Un Kimi Antonelli in grande spolvero fa suo il miglior tempo con la Mercedes nel terzo giorno dello shakedown a ... sport.tiscali.it F1 2026. Test Barcellona, Antonelli si sbilancia sulla Mercedes W17: Possiamo già lavorare sulle qualificheAl termine del terzo giorno di test a Barcellona, Kimi Antonelli si sbilancia sulla nuova Mercedes W17: Possiamo già lavorare sulle qualifiche. Tante informazioni raccolte e un passo avanti verso i ... automoto.it Le prime sensazioni tra entusiasmo e attesa di Andrea Kimi #Antonelli dopo il debutto a #Barcellona nella giornata inaugurale dei #test pre-stagionali #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com facebook Milano-Cortina, Kimi Antonelli tedoforo a Palmanova #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.