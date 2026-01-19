Napoli i precari della Giustizia | Abbiamo garantito efficienza e ora rischiamo di andare a casa

A Napoli, i circa 12.000 lavoratori dell’Ufficio del processo, assunti con fondi PNRR, hanno partecipato a un’assemblea organizzata dalla FP Cgil presso il Palazzo di Giustizia. Questi precari, che finora hanno garantito efficienza nella pubblica amministrazione, rischiano di perdere il lavoro a partire da giugno 2026, sollevando preoccupazioni sulla continuità del servizio e sulla stabilità occupazionale nel settore giudiziario.

(LaPresse) “Una delegazione dei 12mila lavoratori dell’Ufficio del processo assunti con le risorse del Pnrr, che rischiano di restare a casa a partire da giugno 2026, hanno partecipato a Napoli all’iniziativa della FP Cgil “Un’altra idea di giustizia” svoltasi presso il Palazzo di Giustizia. “La nostra figura è stata protagonista del rilancio e dell’efficientamento della giustizia in Italia. Il governo sta tradendo il progetto europeo non capitalizzando l’investimento fatto. Siamo professionisti formati con le risorse UE e siamo stati messi al fianco dei magistrati che ci hanno formato one to one per sostenerli nel loro lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Fp-Cgil ha pubblicato una lettera aperta rivolta alle istituzioni, evidenziando la situazione dei 30 precari della giustizia di Pescara, assunti con contratti a tempo determinato nell’ambito del PNRR. L’obiettivo è promuovere la loro stabilizzazione, garantendo continuità e stabilità nel settore giudiziario abruzzese. La richiesta si inserisce in un più ampio impegno per migliorare le condizioni lavorative e riconoscere il ruolo fondamentale di questi professionisti.

