Ddl antisemitismo primo via libera al Senato con 105 sì

Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli il disegno di legge contro l’antisemitismo che prevede la creazione di una banca dati per gli episodi di crimini d’odio, iniziative di sensibilizzazione attraverso i canali del servizio pubblico e la rimozione di contenuti che incitano all’odio sulle piattaforme social. La proposta passa ora all'esame della Camera.

Creare una banca dati che schedi gli episodi considerati come crimini d'odio, sensibilizzare sul tema attraverso i canali del servizio pubblico e rimuovere sulle piattaforme social contenuti che istigano alla discriminazione o alla violenza, inclusi quelli generati con l'intelligenza artificiale. Ecco alcuni degli obiettivi che il governo punta a raggiungere con le nuove norme contenute nel ddl contro l'antisemitismo approvato a Palazzo Madama con 105 sì, 24 contrari e 21 astenuti. Un disegno di legge che ha spaccato il centrodestra e mandato in tilt il Partito Democratico. I dem avevano valutato l'astensionismo se non fossero stati...

