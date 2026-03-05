Antimafia scatta l' amministrazione giudiziaria per un' azienda siciliana | coinvolta anche Parma

Nella mattinata di giovedì 5 marzo, più di 30 finanzieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza del Tribunale di Catania nelle province di Parma, Catania, Palermo e Siracusa. L'azione riguarda un'azienda siciliana coinvolta in un procedimento di amministrazione giudiziaria per motivi di antimafia. Le operazioni sono partite in diverse località italiane.

🔗 Leggi su Parmatoday.it L'azienda sfrutta i lavoratori negli stabilimenti di Prato: disposta l'amministrazione giudiziariaDecisione storica del tribunale di prevenzione di Firenze nei confronti di un'azienda campana sulla base delle indagini della procura di Prato PRATO... Le mani di Cosa nostra anche sul piano della banda ultra larga. Due spa in amministrazione giudiziariaNon solo il nuovo Ponte sullo stretto, ora la mafia punta dritto anche al grande progetto della transizione digitale finanziato con i fondi del Pnrr...