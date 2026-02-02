L’azienda sfrutta i lavoratori negli stabilimenti di Prato | disposta l’amministrazione giudiziaria

Il tribunale di Firenze ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un’azienda di Prato accusata di sfruttare i lavoratori nei suoi stabilimenti. Le indagini hanno rivelato condizioni di lavoro pesanti e pratiche di caporalato che hanno portato alla decisione di intervenire direttamente sull’azienda. Ora si cerca di smantellare un sistema di sfruttamento che durava da tempo.

PRATO – Una svolta storica nel contrasto al caporalato industriale è stata segnata dal tribunale di prevenzione di Firenze. Per la prima volta nel territorio regionale, è stato emesso un provvedimento di amministrazione giudiziaria nei confronti di una nota società per azioni del settore abbigliamento, con sede a Nola e punti vendita in tutta Italia. L’accusa è pesante: aver agevolato colposamente lo sfruttamento lavorativo all’interno della propria filiera produttiva pratese. Il sistema: profitti al 300% sulla pelle dei lavoratori. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Prato, ha svelato un meccanismo oliato volto alla massimizzazione estrema del profitto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Prato azienda Amianto negli uffici della polizia giudiziaria. Il sindacato: "Massima tutela per i lavoratori" Nodo Enfiteusi, l'Amministrazione comunale pensa a un'azione giudiziaria La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Prato azienda Argomenti discussi: Salta ancora lo scudo alle imprese: Nessuna immunità a chi sfrutta; Beatificazione algoritmica, il nuovo sfruttamento del lutto con l’AI è servito in nome dell’engagement; Pubblicità Harmont & Blaine, faro dell’Antitrust: Il marchio sfrutta i Giochi; Centro massaggi hot, assolto il titolare trentino: caduta l’accusa di sfruttamento della prostituzione. Nuova truffa sfrutta le funzionalità di collaborazione di OpenAII truffatori inseriscono testi ingannevoli, link o numeri di telefono falsi direttamente nel campo riservato al nome di OpenAI ... bitmat.it L'azienda guidata dalla famiglia Filippone, con sede a Prato in via per Iolo, zona Tobbiana, è specializzata in produzione abbigliamento uomo, donna e bambino. Ora cerca manodopera specializzata da inserire a tempo indeterminato: “Nel settore c'è tanta ric - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.