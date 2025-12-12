La Novara segreta | torna il tour nel cuore della città

Novaratoday.it | 12 dic 2025

Scopri la Novara segreta con un tour nel cuore della città, tra leggende, misteri e angoli nascosti. Passeggiando tra vie medievali, piazze, portici e chiese, sveleremo i segreti di una città ricca di storia e curiosità, ancora poco conosciuta ma affascinante e ricca di sorprese.

Una passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando nelle chiese, osservando palazzi e monumenti alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma ricca di storia, curiosità, stranezze e tanta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it



