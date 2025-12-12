La Novara segreta | torna il tour nel cuore della città

Scopri la Novara segreta con un tour nel cuore della città, tra leggende, misteri e angoli nascosti. Passeggiando tra vie medievali, piazze, portici e chiese, sveleremo i segreti di una città ricca di storia e curiosità, ancora poco conosciuta ma affascinante e ricca di sorprese.

Una passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando nelle chiese, osservando palazzi e monumenti alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma ricca di storia, curiosità, stranezze e tanta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nel centro di distribuzione di Novara-Agognate: dallo scarico merci allo stoccaggio fino alla danza dei robot - facebook.com Vai su Facebook

Torna in vita dopo 20 minuti di morte ecco cosa ha visto

Video Torna in vita dopo 20 minuti di morte ecco cosa ha visto Video Torna in vita dopo 20 minuti di morte ecco cosa ha visto