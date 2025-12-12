La Novara segreta | torna il tour nel cuore della città
Scopri la Novara segreta con un tour nel cuore della città, tra leggende, misteri e angoli nascosti. Passeggiando tra vie medievali, piazze, portici e chiese, sveleremo i segreti di una città ricca di storia e curiosità, ancora poco conosciuta ma affascinante e ricca di sorprese.
Una passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando nelle chiese, osservando palazzi e monumenti alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma ricca di storia, curiosità, stranezze e tanta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Nel centro di distribuzione di Novara-Agognate: dallo scarico merci allo stoccaggio fino alla danza dei robot - facebook.com Vai su Facebook
Torna in vita dopo 20 minuti di morte ecco cosa ha visto
Video Torna in vita dopo 20 minuti di morte ecco cosa ha visto