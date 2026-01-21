È morto Andrea Lorini il bodybuilder trovato senza vita sul letto dalla madre Stroncato da un malore

È deceduto Andrea Lorini, ex campione e bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, all’età di 48 anni. La madre lo ha trovato senza vita nel suo letto, dopo aver subito un malore improvviso. La notizia ha suscitato tristezza nella comunità locale, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano.

È morto Andrea Lorini, ex campione e bodybuilder di Chiari, nel Bresciano. Aveva 48 anni. È stata la madre a trovarlo senza vita nel letto di casa. Stroncato da un malore. L’uomo lascia due figli, Gaia e Edoardo. Appassionato di bodybuilding, aveva ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale: nel 2017 aveva conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Ifbb a Roma nella categoria 90 chilogrammi, piazzandosi terzo anche nell’edizione 2019. Negli anni successivi aveva continuato a gareggiare, aumentando ulteriormente la massa muscolare, segno di una passione mai abbandonata. Non sarà eseguita l’autopsia e i funerali saranno celebrati domani 22 gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

