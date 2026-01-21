bodybuilder andrea lorini morto a chiari per un malore trovato nel letto di casa dalla madre

Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari, Brescia, è deceduto improvvisamente nel sonno a causa di un malore. La scoperta è avvenuta nella sua abitazione, dove è stato trovato dalla madre. La notizia ha suscitato dolore e tristezza nella comunità locale, mentre le autorità stanno valutando le cause del decesso.

Il bodybuilder Andrea Lorini è morto a Chiari a causa di un malore: il 48enne è stato trovato senza vita nel letto di casa dalla madre. Ex campione a livello nazionale nella sua disciplina e molto noto nel Bresciano, l’uomo lascia due figli. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe spento in seguito a un infarto. Lutto nel Bresciano: è morto Andrea Lorini La comunità di Chiari, in provincia di Brescia, è sotto shock per la morte di un volto noto della zona: Andrea Lorini, famoso bodybuilder a livello nazionale e coach di fitness, è venuto a mancare a 48 anni. L’uomo è morto nel sonno per cause naturali, stroncato da un infarto fulminante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

