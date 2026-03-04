vittoria ceretti il completo in pelle ad effetto used alla paris fashion week 2026

Vittoria Ceretti ha indossato un completo in pelle a effetto used durante la Paris Fashion Week 2026, attirando l’attenzione con la sua presenza in passerella. Dopo aver sfilato a Milano, ha continuato a calcare le scene in Francia, confermando la sua partecipazione agli eventi principali della settimana della moda. La modella italiana si è mostrata al pubblico nel nuovo look, che ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori.

Vittoria Ceretti ipnotizza in passerella e lo stesso fa fuori: dopo aver sfilato a Milano, dove lo scorso 27 febbraio 2026 è stata tra le protagoniste indiscusse della collezione dedicata al prossimo autunnoinverno di Gucci, la supermodella italiana è subito volata a Parigi per viversi appieno un’altra Settimana della Moda. In attesa di ammirarla ancora una volta in pedana — si prevede da Givenchy, Tom Ford e Chanel — eccola paparazzata per le strade della capitale francese con un look off-duty decisamente notevole. Vittoria Ceretti a Parigi con un look total leather ad effetto vissuto. Se la presenza di Vittoria Ceretti sulle passerelle d’ haute couture più prestigiose al mondo è oramai quasi scontata, non lo è altrettanto la sua capacità di catalizzare l’attenzione anche oltre queste. 🔗 Leggi su Dilei.it

