Simone Borrelli dal teatro a ' La Preside' su Rai 1 l' intervista | Recitare per essere non per apparire

Simone Borrelli torna in tv con un’intervista a 'La Preside' su Rai 1. L’attore parla di Mauro, il personaggio che interpreta, e di sé stesso. Racconta come il teatro gli abbia insegnato a essere sincero, a restare fedele alle proprie radici. Borrelli spiega che recitare significa essere, non apparire. Tra aneddoti, riflessioni e qualche passo di vita, emerge il suo desiderio di restare autentico, anche lontano dal palcoscenico.

Ci sono attori che parlano dei ruoli come di trofei. Altri che recitano anche fuori dal set. Simone Borrelli no. Con lui, le parole arrivano dritte, senza filtro. Non c'è costruzione, non c'è sovrastruttura. C'è solo una necessità autentica: essere se stesso, sempre. Attore e persona coincidono, e non per posa ma per ricerca continua. Non gli interessa piacere a tutti, né salire sul palco per mostrarsi. Gli interessa esserci. Essere presente nella scena, nella relazione, nella vita. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, a tratti confessione, Simone Borrelli ripercorre il suo percorso artistico e umano con una lucidità rara.

