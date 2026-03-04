Notre Dame de Paris torna a Milano con una serata speciale al Teatro Arcimboldi, dedicata al ritorno dell’opera popolare più amata. Sul red carpet si sono presentati artisti e personalità come Sal Da Vinci, Alessandro Matri, Antonella Clerici, Emanuela Folliero ed Ernst Knam, tra gli ospiti della serata. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Lo spettacolo, che torna pochi mesi dopo la riapertura ufficiale della Cattedrale di Notre-Dame, segnata dall’incendio del 2019, resterà a Milano fino al 29 marzo prima di proseguire in tutta Italia. Le musiche sono di Riccardo Cocciante e i testi adattati in italiano da Pasquale Panella su libretto originale di Luc Plamondon, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Dal debutto italiano del 14 marzo 2002, Notre Dame de Paris ha conquistato milioni di spettatori nel mondo. È stato tradotto in 9 lingue e portato in scena in 24 Paesi. Sul palco, un affresco umano popolato da straccioni, monaci, reietti, guardie, carcerieri, acrobati e campanari volanti, un’umanità che racconta l’emarginazione e il peso dei pregiudizi, ricordando quanto la diversità sia una ricchezza e non una minaccia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Notre Dame de Paris torna a Milano: il gala night al Teatro Arcimboldi per celebrare il ritorno dell’opera popolare più amata

Il colossal “Notre Dame de Paris”: al Teatro degli Arcimboldi dal 26 febbraio. Verso il 25esimo anno con i veteraniMilano – Torna il tempo delle cattedrali, quello in cui la pietra “si fa statua, musica e poesia” carezzando drammi e passioni che da ventisette anni...

“La diversità, l’immigrazione, i clandestini. Notre Dame de Paris specchio di chi si sente escluso dalla società”: Riccardo Cocciante sui 25 anni dell’opera popolare“Notre Dame de Paris”, l’opera popolare moderna di successo firmata da Riccardo Cocciante, tornerà nei teatri italiani a partire dal 26 febbraio 2026...

'Notre Dame de Paris' arriva in Campania: tappa a Eboli, Caserta e NapoliDopo aver incantato il pubblico italiano per oltre vent'anni, Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna tra le più famose al mondo, riparte con un tour che celebra il 25° anniversario. Con oltre 2 ... ilvescovado.it

Notre Dame De Paris nei teatri italiani: nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversarioNotre Dame De Paris, l’opera più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, inizia il suo viaggio nei teatri italiani debuttando con oltre 250.000 biglietti già venduti, duplican ... mauxa.com

Dopo il debutto a Milano, il tour italiano di Notre Dame de Paris arriva in Campania con tappe a Eboli, Caserta e Napoli. L’opera di Riccardo Cocciante, che nel 2027 celebrerà il 25º anniversario, porta in scena la storia universale di Esmeralda e Quasimodo c facebook