Anna Meacci col monologo ’Lui Enrico’

Al via il tour dello spettacolo di Anna Meacci ’ Lui, Enrico ’. Il primo appuntamento è per domani sera al circolo Arci ’Bruno Baldini’ di Barberino di Mugello. Con “Lui, Enrico” Anna Meacci affronta un monologo dove ci sono due vite che scorrono come binari paralleli: non si toccano mai, ma vanno nella stessa direzione. Da un lato un uomo che ha portato sulle spalle il peso della storia, dall’altro un padre che ha scelto di vivere ogni giorno dentro l’impegno e la passione. Diversi nei percorsi, simili nel respiro profondo di un ideale: credere che un mondo più giusto fosse possibile. Uno spettacolo che è il racconto di quel sogno condiviso, di un cammino fatto di speranze, di lotte e di utopie che ancora oggi sanno parlare al cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Con lo spettacolo "Lui, Enrico", Anna Meacci porta la memoria di Enrico Berlinguer nei Circoli Arci di Firenze e provinciaIl tour nei Circoli Arci partirà il 6 Marzo al Circolo Arci “Bruno Baldini” di Barberino di Mugello per proseguire poi nel mese di Aprile con le date...

